Ils ont perdu "l’affaire de leur vie"

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la mise sous cloche de toutes les activités pendant plus de deux mois ont eu des conséquences dramatiques sur le tissu économique. Selon une étude, près de 95 000 entreprises risquent de disparaître en France d'ici à la fin de l'année. Pour certains, c'est toute une vie d'efforts qui s'effondre. Pascal Février, ancien gérant d'un magasin de jouets, et de Corinne Moreira, ancienne propriétaire d'une épicerie bio, nous ont livré leurs témoignages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.