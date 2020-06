Ils réapprennent à respirer ou à tenir un stylo : la longue rééducation des rescapés du Covid-19

Comment les malades les plus sévèrement touchés par le Covid-19 se portent-ils aujourd'hui ? Certains patients ont passé plusieurs semaines en réanimation. Lorsqu'ils sortent de l'hôpital, le chemin de la guérison est encore long. Les corps ont été immobilisés et traumatisés. Et cela ne concerne pas que des personnes âgées ou fragiles. Une de nos équipes s'est rendue dans un centre de rééducation en région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.