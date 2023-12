Ils réservent des trains... Qui n'existent pas

Quand on demande aux voyageurs en gare de Bordeaux ce qu'ils pensent des TER, ils tentent de garder le sourire. Annulation de dernières minutes, retards fréquents, pour les voyageurs, la situation se dégrade de plus en plus vite ces dernières années. "J'ai envie de dire qu'on s'y habitue, mais c'est pesant", s'exprime une usagère des trains. Avec les trains supprimés, les rames sont régulièrement bondées. C'est une situation préoccupante pour la région. Elle menace directement la SNCF de lui couper ses subventions qui valent plus de 80 millions d'euros par an. Réponse de la SNCF, un quart des rames de la région ont été endommagés par les tempêtes de cet automne 2023, mais l'entreprise ferroviaire reconnaît que la modernisation du réseau est trop lente. Uniquement, pour la ligne entre Bordeaux (Gironde) et Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), 100 millions d'euros sont investis chaque année pour rénover la voie. Soit un milliard d'euros depuis dix ans. Un travail de nuit avec des centaines d'ouvriers. En tout, en Nouvelle-Aquitaine, 3 400 km de rail sont à entretenir. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier