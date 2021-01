Ils resteront fermés "a minima jusqu’à la mi-février" : nouveau coup dur pour les restaurants

Philippe Pomer prépare sa vente à emporter du jour en attendant fébrilement le discours du Premier ministre. Alors, quand Jean Castex a annoncé que les restaurants resteront fermés encore au moins cinq semaines, c'est la déception pour ce gérant du restaurant "Goutu" - Lisieux (Calvados) . En attendant une réouverture, le gouvernement a annoncé le maintien de toutes les aides : chômage partiel, prêt garanti par l'État. Ça permet au moins à ce restaurateur de ne pas licencier ses deux salariés. Mais, lui ne se paie plus depuis neuf mois, avec plusieurs crédits à rembourser et des loyers à payer. Il est très déçu qu'il n'y ait pas eu plus d'aides annoncées. "On est en survie. Mais ça ne va pas durer longtemps. Sachant qu'elle est encore deux ou trois mois de fermeture voire plutôt six encore jusqu'au mois de juin. Comment va vivre ? Comment va faire ? A titre personnel, comment on vit ? Les aides ne nous permettent pas de nous faire des salaires", se plaint Philippe. Même avec les aides de l'État, l'hôtellerie - restauration a déjà perdu 80 000 emplois en 2020. Et la crainte pour les semaines à venir se portent sur les chaines de restauration et les franchises comme chez Hugues Le Marié. Il a trente restaurations dans toute la France. Pour ces enseignes, les aides ne sont pas adaptées car l'État compense actuellement 20% de leurs pertes de chiffre d'affaires. Plafonnées à hauteur de 200 000 euros par mois, ces aides ne suffisent pas pour un patron à la tête de trente restaurants. Alors, le gouvernement envisage d'augmenter ce plafond jusqsu'à trois millions d'euros par mois. Les restaurateurs pourront avoir enfin jusqu'à avril 2022 pour rembourser les prêts garantis par l'État.