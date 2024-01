Ils s’achètent une éolienne !

C’est certainement la première fois qu’elles sont accueillies avec autant d’enthousiasme. Sur les camions, il y a les plus longues pâles jamais posées en France, 80 mètres de long, pour des éoliennes hautes de plus de 200 mètres. En pleine nuit, au milieu d’un rond-point, une cinquantaine de personnes s’est réunie pour voir passer le convoi. Tous les habitants en sont, en partie, propriétaires. Alain fait partie des 320 sociétaires de la coopérative. Avec sa femme, ils ont investi 3 000 euros dans les éoliennes. Les trois éoliennes ont coûté près de 34 millions d’euros, en grande partie financées par des prêts bancaires. La vente de l’électricité produite remportera plus de trois millions d’euros par an. Avec les habitants associés au projet, aucun recours juridique n’a été déposé, une première pour le développeur éolien en charge du chantier. C’est un gain de temps pour accélérer la transition énergétique. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau