Nouvel An : les images des célébrations à travers le monde

De l'autre côté de la Terre, au milieu du Pacifique, les îles Samoa sont l'avant-garde éclairée de 2024. Un peu plus près aux Fidji, l'année commence par un baptême du feu. Au moment même où en Nouvelle-Zélande, la tour d'Oakland s'embrase. Deux heures plus tard, la nuée d'étincelles gagne la baie de Sydney. Puis les Philippines où la foule crépite. À Taïwan, c'est un festival de lumière. Et la course des heures nous mène en Corée pour une pause. Sobriété qui tranche avec les effusions pékinoises en Chine, où l'année du dragon vient de commencer. TF1 | Reportage M. Izard, T. Gippet