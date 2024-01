Ils surveillent la fonte des glaciers

Au creux des montagnes, dans un froid intense, frôlant les sommets et parfois presque les astres. Depuis les airs, ils sont parmi les premiers témoins de la fonte des glaces. Pour les trouver, il faut se percher à 2 400 mètres d'altitude, à Tignes. Félix Toussaint et Loïc Toussaint, deux frères jamais loin de leurs ULM, depuis dix ans. Quand leur client monte à bord, ils embarquent pour une découverte de la Haute Tarentaise. Sur leur ULM, pas de roue, mais trois patins qui facilitent le décollage en douceur. Une autre montagne se révèle bien plus vertigineuse vue d'en haut. Un panorama que ces enfants du pays ont vu se transformer ces dernières années. Moins visible en hiver, car recouvert par la neige, le glacier perd pourtant bien du terrain. Sur des images, on peut observer la différence entre l'été 2003 et l'été 2019. La glace est de moins en moins visible depuis le ciel. Les spécialistes prévoient sa disparition totale avant 2090. Alors, de retour sur terre les passagers l'ont bien en tête. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, C. Feuillie