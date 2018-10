Les images aériennes des inondations dans l'Aude

La catastrophe qui a frappé le département de l'Aude a rendu son paysage totalement méconnaissable. Partout, le tableau dépeint est celui d'une région agricole submergée par les eaux, des voitures abandonnées au milieu de nulle part, des maisons coupées du monde et des villages entiers évacués à cause des intempéries. Pour un bon nombre d'agriculteurs, l'avenir s'annonce bien maussade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.