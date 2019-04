Les images de l'incendie de Notre-Dame de Paris

Un violent incendie a dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril 2019. Il s'est déclaré à 18h50 et a détruit toute la charpente, provoquant l'effondrement de la flèche. Impuissants, les Parisiens se sont rassemblés. Tandis que les pompiers, eux, ont tout fait pour combattre les flammes. Retour en images sur cette terrible nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.