Immersion à bord d'un bateau-usine

Ce bateau géant pêche jusqu'à 200 tonnes de poisson en 48 heures, c'est ce que capture un chalutier classique en une année entière. À bord du navire, il n'y a pas que des pêcheurs, il y a aussi des poissonniers. Tous les harengs sont directement préparés dans la cale du navire, d'où le nom "bateau-usine". Onze chalutiers de ce genre sillonnent la Manche chaque hiver, mais cette méthode de pêche est de plus en plus critiquée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.