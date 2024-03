Immersion au cœur d’un centre de vidéosurveillance

Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les opérateurs scrutent les images de 150 caméras de vidéosurveillance installées non pas dans une ville, mais treize. Le centre de supervision du Val-d'Oise est en pleine expansion. Mille caméras et près de 70 communes surveillées d'ici à la fin de l’année. Agression, rixe, rodéo urbain, dépôt sauvage… En cas d’infraction, ils préviennent immédiatement les forces de l’ordre. À chaque intervention des pompiers, par exemple, un opérateur se charge de surveiller les équipes et leurs véhicules. Ils repèrent également des comportements suspects. Comme un homme aux abords d’un collège, le visage partiellement masqué, il ne récupère aucun enfant, mais semble surveiller autour de lui pendant une quinzaine de minutes, puis s’en va. L'opérateur le note dans le logiciel. Si, dans le cadre d’une enquête, policiers ou gendarmes recherchent un suspect devant le collège ce jour-là, ils pourront retrouver les images en un clic. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Chomy.