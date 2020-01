Immersion auprès de ces hommes qui ont commis des violences sur leurs compagnes

En 2019, 150 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints. C'est 29 victimes de plus qu'en 2018. Ce soir, nous nous sommes intéressés à la prise en charge par la justice des auteurs de ces faits. De plus en plus souvent, ils sont éloignés du domicile conjugal et sont placés dans des structures spécialisées. Découvrez les témoignages exclusifs de ces hommes qui ont commis des violences sur leurs compagnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.