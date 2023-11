Immersion avec les soldats ukrainiens formés en France

L'assaut est lancé pour libérer un village. Sous les uniformes français, ce sont des soldats ukrainiens. La plupart d'entre eux n'ont jamais connu le front et découvrent l'enfer des tranchées, en France, dans un lieu tenu secret. Les formateurs français sont épaulés par des traducteurs. Ils guident les Ukrainiens dans un environnement ultra réaliste. Des restes d'animaux font figure de cadavres humains. Cela fait bientôt quatre semaines qu'ils s'entraînent là-bas. Faute de temps et de moyens, l'armée ukrainienne délègue ses formations à plusieurs pays européens, dont la France. Ce qu'elle lui demande, c’est d’apprendre à faire la guerre à la française pour changer de stratégie militaire face aux Russes. Pour éviter toute fuite d'informations, il n'y a aucun détail sur le nombre de stagiaires, et interdiction de les interroger. Parmi eux, il y a des réservistes et quelques engagés volontaires. Certains sont à peine majeurs, d'autres sont presque sexagénaires. Mais qu'importe leur âge, ils encaissent sans broncher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Deperrois