Immersion dans un service de réanimation à Arras

Le nombre de malades graves du coronavirus augmente chaque jour. Le service de réanimation du centre hospitalier d'Arras doit rajouter des lits avec un système de ventilation. Des lits qu'il faut équiper au fur et à mesure. Pour donner du temps au personnel soignant, en cas d'afflux de malades, l'hôpital a déjà annulé 66 opérations non-urgentes. Comme la situation sanitaire évolue chaque jour, à Arras, ils réaménagent le centre au quotidien.