Immersion dans une entreprise de luxe qui s’adapte à la crise

Cette crise sanitaire sans précédent a fait émerger des élans de solidarité par milliers. Certains émanent d'individus, d'associations, mais aussi d'entreprises, y compris dans le secteur du luxe. C'est le cas de ce géant de la parfumerie et des cosmétiques. Ses usines ne produisent plus les mêmes liquides et ses salariés n'hésitent pas à sortir de leur sphère de compétence pour se rendre utiles. L'entreprise propose également des séances d'écoute téléphonique à ses employés, avec des psychologues spécialement dédiés.