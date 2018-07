Immersion avec les experts de l'armée française au Mali

Plus de 4 000 de nos soldats sont mobilisés au Mali depuis cinq ans dans le cadre de l'opération Barkhane. Et parmi eux, il y a des experts scientifiques qui sont chargés d'analyser les bombes posées le long des routes par les djihadistes. En effet, ces engins explosifs font l'objet d'investigations très complexes sur la base de Gao, dans un laboratoire d'exploitation contre IED. Les pièces à conviction passent entre les mains d'experts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.