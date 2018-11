Immersion dans l'un des plus grands restaurants de France

À Narbonne, un grand buffet accueille chaque année plus de 300 000 gourmets venus du monde entier. Une profusion de produits de luxe, des fruits de mer à foison, neuf variétés de foies gras. Pourtant, de l'extérieur, ces enseignes sont loin d'être glamour. Ils attirent tout de même 340 000 personnes par an. Seuls 40% des clients viennent de la région, les 10% viennent de l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.