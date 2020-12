Immersion : trois mois à l'école de police

L'ensemble de la promotion intégrée par Charlotte et Corentin a découvert leur école le 15 septembre. Durant onze semaines, ils ont été suivis et soutenus par deux formateurs. Le premier jour, il s'agit déjà de les rassurer. La plupart de ces jeunes ont à peine 18 ans et c'est souvent la première fois qu'ils quittent le domicile familial. La première étape de leur formation consistait à adopter l'uniforme, une seconde peau pour toute leur carrière. Après un mois, nous avons retrouvé nos deux élèves en pleine séance de tir à balles réelles. C'est la seule épreuve éliminatoire de la formation. Ces dernières semaines, la France a connu trois attaques terroristes, à Paris, à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. Les formateurs se sont servis de ce contexte. Corentin et Charlotte étaient concentrés. Avec une arme létale au bout du poing, leurs mains ne tremblaient pas. Ils ont obtenu respectivement un 20/20 et un 18/20. Charlotte et Corentin ont également dû apprendre des gestes techniques tels que le menottage au sol. Un geste difficile qu'il a fallu maîtriser en quelques semaines seulement. Pour certains, la formation est trop rapide, car il y a aussi les contrôles routiers, les interventions à domicile et le travail en groupe. Le 27 novembre a été le dernier jour de formation pour les élèves ADS. Nos deux jeunes ont été diplômés. Désormais, ils ont six ans pour tenter le concours de gardien de la paix.