En immersion avec les unités d'élites informatiques d'Israël

Le salon Milipol a ouvert ses portes ce mardi au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, sur fond de menace terroriste élevée. C'est le grand rendez-vous mondial de la sécurité. On y trouve notamment de nombreuses armes technologiques pour lutter contre le terrorisme. Israël est l'un des pays les plus en pointe en la matière. Démonstration à Tel Aviv avec les unités d'élites informatiques de l'armée israélienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.