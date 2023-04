Immeuble effondré à Marseille : les deux derniers corps retrouvés

Malgré la difficulté du chantier, les marins-pompiers viennent de retrouver les deux derniers corps dans les décombres. Les enquêteurs ont identifié les huit habitants de l'immeuble du 17 rue de Tivoli. Depuis quatre jours, les décombres sont transportés à quelques kilomètres pour être analysés au peigne fin par les enquêteurs. En parallèle, plusieurs personnes ont été auditionné dont Bruno Sinapi. C'est le fils de Jacky et Anna qui vivaient au rez-de-chaussée. Il affirme que ses parents se plaignaient à plusieurs reprises d'odeur de gaz qui venait du premier étage chez Antoinette Vaccaro. Ses parents avaient alerté les services sociaux, inquiets de l'isolement de leur voisine. Des agents se sont déplacés le 30 mars derniers chez elle, mais la question du gaz n'a pas été évoquée. Selon le neveu d'Antoinette Vacarro, elle n'utilisait plus le gaz depuis quelques temps. Bruno Sinapi a porté plainte pour homicide involontaire contre X afin que ce drame ne se reproduise plus. L'enquête s'annonce très longue. Le compteur de gaz d'Antoinette Vaccaro est déjà entre les mains des enquêteurs. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H. P. Amar, M. Dubeau