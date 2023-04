Immeuble effondré à Marseille : une enquête longue et difficile

La peine des familles et la colère aussi de certains. Bruno Sinapi, le fils d'Anne-Marie et Jacques Praxi, décédés dans l'explosion, assure qu'une des habitantes de l'immeuble, âgée, laissait souvent le gaz ouvert. "Les odeurs de gaz étaient récurrentes. Mon beau-père montait souvent au premier et tapait : ' Antoinietta vous avez oublié le gaz ouvert'. Ma mère m'en parlait. J'en disais un jour, ça finira mal", raconte-t-il. La famille d'Antoinietta, la personne désignée, décédée dans l'accident, dément formellement. Elle assure qu'elle utilisait une cuisinière électrique depuis un mois. Pour l'instant, la cause de la déflagration n'est pas connue. L'hypothèse de la fuite de gaz est toutefois une piste suivie de très près par les enquêteurs. C'est la cause la plus fréquente dans de telles explosions. Mais d'où viendrait-elle ? L'immeuble effondré était bien raccordé au gaz dans les appartements du rez-de chaussé et du premier étage. "C'est un élément intéressant pour nous. Dès que nous aurons récupéré le compteur de gaz du premier étage pour vérifier s'il y a eu une consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion", affirme Dominique Laurens, procureure de Marseille (Bouches-du-Rhône). Même dans un immeuble pulvérisé, transformé en tas de gravats, les experts de la police scientifique sont capables de retrouver des preuves, des fragments d'indices pour savoir ce qui s'est passé. D'après une experte basée à Toulouse, malgré la violence de l'explosion, beaucoup d'autres éléments susceptibles d'être analysés. "Sur un brûleur de gazinière, on peut retrouver un robinet ouvert. Sur une bouteille de gaz, on peut voir si elle est ouverte ou fermée, que les détendeurs ne sont plus aux normes, qu'un tuyau est défectueux", indique Véronique Vidotto, ingénieure en chef au laboratoire de police scientifique de Toulouse et experte en incendie explosion. La police continue donc son enquête. Mardi soir, elle lance un appel à témoins pour retrouver toute personne présente dans la rue Tivoli les minutes précédant l'explosion. TF1 | Reportage F. Litzler, S Petit, A. Mersi