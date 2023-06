Immeuble effondré à Paris : 270 pompiers mobilisés

Dès les premières minutes après l'explosion, les lances à eau des pompiers ont jailli dans tous les sens. La course contre la montre est lancée pour empêcher l'incendie de se propager d'abord, puis en venir à bout. "Nous sommes dans des opérations d'extinction qui sont effectuées avec des moyens comme des fourgons pompe-tonne d'incendie et des binômes en tenue de feu équipés des bouteilles d'air" ; explique le lieutenant Éric Guilly, sapeur-pompier au SDIS 77 Mormant (Seine-et-Marne). La mission est compliquée à effectuer dans les conditions qui se présentent. Les hommes ne peuvent progresser qu'en binôme et ils sont lourdement équipés et à pied. Les camions de pompiers doivent rester à distance. Ce n'est qu'une fois l'espace libéré des flammes que les opérations de recherche pourront débuter, avec l'arrivée notamment de chiens spécialisés dans l'identification de personne dans les décombres. C'est un travail de recherche auquel les pompiers ne peuvent pas encore se consacrer pleinement, et l'approche de la nuit risque encore de compliquer la tâche de ces 270 hommes mobilisés. TF1 | Reportage M. Desmoulins