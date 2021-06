Immeuble effondré en Floride : des proches de disparus témoignent

En Floride, les pompiers ont escorté 200 personnes sans nouvelles de leurs proches portés disparus. Ces familles sont amenées devant les décombres de l'immeuble pour suivre les opérations. Cent cinquante et une personnes sont toujours recherchées et dans les ruines, l'équilibre est instable, alors les secours sont ralentis et plusieurs familles perdent patience. Au centre de crise, un secouriste est interpellé par une mère. "Ma fille a 26 ans, elle est en parfaite santé. Elle aurait pu tenir jusqu'à aujourd'hui, mais les jours passent, pourquoi n'êtes-vous pas nombreux ? Pourquoi nous ne voyons pas de renfort ? On perd trop de temps", déplore-t-elle. Certaines poches d'air ont pu se former dans les décombres. Prudemment, les pompiers avancent à l'aide de sonars et de chien renifleur. En parallèle, l'enquête avance. C'est le bas de l'immeuble qui s'est effondré en premier et la faille pourrait se trouver près du parking du bâtiment. Dans un rapport de 2018, des réparations importantes étaient recommandées. D'après notre correspondant sur place, Jérôme Garro, on ne sait toujours pas exactement pourquoi cet immeuble s'est effondré, mais la ville de Miami craint maintenant une autre catastrophe. À partir d'aujourd'hui, une inspection générale est lancée pour tous les immeubles construits, il y a plus de 40 ans.