Immeuble effondré en Floride : les autorités font démolir les restes du bâtiment

Pour les proches des 118 victimes encore disparues, cette image sème la fin de leur espoir. Dans un vacarme sourd, l’immeuble s’effondre totalement et définitivement. Sa destruction était prévue, mais l’arrivée de la tempête Elsa et de ses vents violents l’a précipitée. “Honnêtement, à ce moment précis, je ressens un soulagement parce que ce bâtiment était instable. Il entravait les efforts de recherches. Vraiment, nous étions coincés parce que nous ne pouvions pas accéder à une certaine partie du bâtiment”, confie Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade en Floride (Etats-Unis). La majeure partie de l’édifice s’est écroulée il y a douze jours. Ce lundi matin, trois nouveaux corps ont été découverts sous les décombres, portant le bilan provisoire à 27 morts. C’est l’une des plus graves catastrophes urbaines des États-Unis. L’objectif assumé de cette destruction est de pouvoir étendre la zone de recherche, même si l’espoir de retrouver des survivants est proche de zéro. Dimanche soir, des policiers et des sauveteurs brandissaient des bougies artificielles en hommage aux victimes. Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé la cause du brusque effondrement de cet immeuble, construit il y a 40 ans. Mais un rapport de 2018 notait déjà des dommages structurels majeurs.