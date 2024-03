Immeuble en péril à Toulouse : le désarroi des habitants

Trois rues sont partiellement barrées. Ils ne restent que les ouvriers en plein déblaiement et les derniers habitants évacués aujourd'hui dans le centre historique de Toulouse. Samedi 9 mars 2024, un immeuble dans la rue Saint-Rome s'est effondré, fragilisant ainsi un bâti des Puits Clos à quelques dizaines de mètres de là. La preuve, c'est qu'il y a une fissure de plusieurs centimètres de large sur sa façade. “Rue Saint-Rome, je la connais depuis tellement longtemps. Je n’ai jamais vu une précarité dans le bâtiment.”, s’exprime une passante. Les fragilisations sont-elles dues aux fortes pluies de ces derniers jours ou de la vétusté des bâtiments peu entretenue ? Si le syndic de l'immeuble effondré n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, les causes de cette fragilisation pourraient être multiples, à commencer par les variations climatiques. Le second immeuble fissuré dimanche était déjà surveillé par les autorités. En attendant la conclusion des experts, la mairie s'inquiète d'un effet ricochet sur d'autres immeubles du quartier. En tout, 200 habitants et commerçants ont été évacués, dont 37 relogés par la mairie. TF1 | Reportage S. Petit, M. Hollender