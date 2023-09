Immeuble fissuré : 150 habitants évacués en urgence

Ils attendent depuis cinq jours dans un centre social avec leurs voisins. Jean Claude Mourre et Claudine ne réalisent toujours pas. En pleine nuit, le 9 septembre, ils ont dû quitter leur appartement en urgence, en voyant leurs murs se fissurer d'un seul coup. Comme eux, 150 habitants d'un bâtiment HLM ne peuvent plus rentrer chez eux. L'immeuble est inhabitable. Certains ont trouvé refuge chez des proches. Le bailleur a relogé en urgence les autres locataires dans des hôtels, comme Noëlle et son mari. Ils sont démunis. Ils n'ont pu prendre aucune affaire. La colère monte et les locataires s'interrogent. Certains disent avoir alerté depuis plusieurs mois sur l'apparition de fissures dans plusieurs bâtiments du parc. En 2021, un balcon s'est effondré. Il a été consolidé depuis. Le bailleur avait prévu de travaux de rénovation d'un montant de 45 millions d'euros en janvier 2024. Mais que s'est-il passé le week-end dernier ? Les experts ont placé des capteurs sur l'immeuble, car les sols ont bougé. Des travaux de consolidation vont continuer durant les prochains jours afin que les locataires puissent récupérer leurs affaires et déménager. L'immeuble sera détruit dans plusieurs mois. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Binet, S. Fargeot