Immeubles à Lille : une enquête pour expliquer l'effondrement

Ces trois colocataires reviennent sur les lieux de l'effondrement. Dans la vidéo en tête de cet article, vous découvrirez l'emplacement où se trouvait leur immeuble, leur appartement qu'ils partageaient depuis un an. "Une bonne partie de ce que j'ai amassé en quelque sorte, que j'ai construit depuis des années, c'est en dessous", s'exprime Gaspard, étudiant ingénieur. Les trois étudiants sont hébergés chez leur famille. Et ils ne sont pas les seuls. Dans la rue, plusieurs habitants ne peuvent toujours pas rentrer chez eux, le temps de l'expertise. Ces immeubles du centre-ville sont majoritairement inoccupés. Et puis, il y a les commerçants qui reviennent prendre leurs affaires, inquiets. "C'est des bâtiments qui sont anciens. Donc j'espère que des contrôles se feront pour savoir si tout est sécure", déclare la directrice des agences Shiva du Nord. Ils ont une autre crainte. Leur activité est à l'arrêt dans une période importante pour leur chiffre d'affaires. Comme leurs magasins ne sont pas endommagés, les assurances ne prendraient pas en charge les pertes. Ce lundi, une quarantaine d'entre eux a été reçue par la maire de Lille, qui leur promet son soutien. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas, S. Hembert