Immeubles effondrés à Marseille : la colère des habitants

À Marseille, la colère monte parmi les habitants. En effet, les Marseillais veulent comprendre pourquoi les immeubles effondrés dans le centre-ville n'avaient pas été entretenus. L'enquête sur cette catastrophe avance, et nous savons que la municipalité avait signé un arrêté de péril imminent le 19 octobre 2018 pour l'immeuble numéro 65 dans la rue d'Aubagne.