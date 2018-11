Immeubles effondrés à Marseille : les recherches suspendues pour des raisons de sécurité

À Marseille, deux immeubles adjacents menacent à leur tour de s'effondrer. Un pont de l'un des deux bâtiments s'est écroulé ce mercredi 7 novembre. Les experts se réunissent pour voir comment réorganiser techniquement les recherches. On rappelle que six personnes ont été retrouvées dans les gravats. Trois d'entre elles ont été formellement identifiées, et les trois autres sont encore en cours d'identification. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.