Immeubles évacués : des sinistrés livrés à eux-mêmes

Cinq mois après l’effondrement de deux immeubles en plein centre de Lille (Nord), la rue Pierre-Mauroy est toujours envahie par les travaux. Dans son appartement, Jean-Gabriel, victime des deux immeubles effondrés du 12 novembre 2022 à Lille, avait amassé 25 ans de vie, des souvenirs et toutes ses affaires à racheter. Jean-Gabriel a dû se reloger par ses propres moyens, tout comme Sophie et son compagnon, forcé de déménager après avoir évacué d’un immeuble qui menaçait de s’effondrer. Leur ancien logement, au milieu d’une artère commerçante est toujours sous surveillance. Léa habite le bâtiment voisin, elle aussi un jour a été évacuée en pleine nuit. Elle a réintégré son logement depuis, mais une crainte l’habite encore. Les fissures ont aussi engendré la fermeture du magasin de vêtements « Suncoo » pendant deux mois. Quarante-mille euros de chiffre d’affaires en moins. « Les salaires ont dû être assumés... », affirme Christophe Membré, co-gérant du magasin de vêtements « Suncoo ». Tous espèrent désormais être indemnisés et attendent les retours de leurs assurances. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier