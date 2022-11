Immeubles fissurés : des familles évacuées à Douai

Mardi après-midi, la rue était encore fermée. Les sept immeubles ont été vidés de leurs occupants. Ils ont tous dus passer la nuit à l'hôtel, relogés par la mairie ou chez des amis, comme Christophe, qui est très inquiet pour les jours à venir. "Comment ça va se passer par la suite. Qu'on ait plus d'infos pour savoir comment ça se passait", s'inquiète-t-il. C'est une femme qui a découvert la fissure de plusieurs centimètres à l'intérieur d'un immeuble qui a donné l'alerte lundi. Tout de suite, les pompiers ont évacué les habitations, fait couper l'électricité de tout le quartier et la police a fermé l'accès de la rue. Ce sont des mesures immédiates parce que ce qu'il se passait à Lille est encore dans tous les esprits. Et ces événements se multiplient depuis l'effondrement qui a eu lieu à Lille. La semaine dernière, par exemple, une autre fissure dans le centre-ville avait conduit les pompiers à évacuer des habitations une fois encore. Les appels à la vigilance conduisent beaucoup d'occupants de maison très ancienne à alerter les secours. Les expertises sont en cours à Douai. Elles ont commencé mardi après-midi. Mais personne ne sait quels seront les délais des investigations. À Lille, plus de dix jours après l'effondrement des deux immeubles, le quartier est toujours bouclé. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier