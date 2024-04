Immeubles fragilisés à Taïwan : opération démolition

Il faudra encore plusieurs jours pour venir à bout du bâtiment couché à 45 degrés. C'est un vestige et un triste symbole du séisme qui a frappé Taïwan, le mercredi 3 avril. La démolition de l’immeuble d’habitation de Hualien a débuté dans la matinée de ce jeudi 4 avril. Dans les appartements voisins qui menacent, eux aussi, de s’effondrer, les habitants ont pu retourner chez eux, quelques minutes seulement, pour récupérer de quoi dormir. Au nord de la ville, dans les montagnes, d’autres, ont échappé au pire. Les neuf personnes qui ont été piégées depuis le mercredi 3 avril dans un tunnel, ont pu être libérées par les sauveteurs. "Nous avons attendu qu'on vienne nous secourir. On s'encourageait les uns les autres", s'est exprimé Lin Chung-Shoung, un rescapé du séisme. Pour les proches, c’est la fin de 48 heures d’angoisse. Dans cette région montagneuse, les routes sont encore impraticables. Plus de 600 personnes, des habitants essentiellement, sont toujours isolées. Plusieurs groupes de sauveteurs à pied ont été déployés pour leur venir en aide. De la nourriture a également pu être larguée par hélicoptère. TF1 | Reportage C. Abel