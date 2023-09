Immigration : comment l'Europe protège ses frontières

La situation reste très tendue ce samedi, à Lampedusa. Plusieurs centaines de migrants sont encore bloqués à attendre leur tour pour être enregistrés. Cette île italienne est en centre d'accueil pour les migrants, la portée d'entrée vers l'Europe. L'objectif de ces centres dédiés est de faire un premier tri entre réfugiés éligibles à la demande d'asile et migrants économiques qui peuvent, eux, être expulsés. Mais leur capacité est limitée. Lampedusa peut normalement accueillir 400 personnes. Il existe un autre outil de contrôle des frontières, l'Agence européenne des gardes-frontières et gardes-cotes, Frontex. Son budget annuel n'a cessé d'augmenter. Il est passé de 86 millions d'euros par an en 2012 à 845 millions d'euros en 2023. Plus de 2 000 agents y travaillent désormais à temps plein. L'Union européenne tente depuis quelques années d'externaliser les contrôles, en passant des accords avec les pays de départ ou de transit des migrants. Mais malgré les sommes dépensées pour tenter de contrôler l'immigration, l'efficacité de ces dispositifs reste limitée. Gérald Darmanin doit rencontrer son homologue italien dans les prochains jours. TF1 | Reportage B. Guénais, H. Bonnet, A. Le Graet