Immigration : on a comparé les programmes

L'immigration, faut-il la maîtriser, la réduire ou au contraire améliorer les conditions d'accueil ? C'est le sujet qui divise la classe politique. Et il est central dans le programme du RN. Dans une loi d'urgence, dès cet été 2024, le RN dit vouloir faciliter les expulsions des délinquants étrangers et supprimer le droit du sol. Ce droit permet notamment à tout enfant né en France, de parents étrangers, d'obtenir automatiquement la nationalité française à 18 ans. Pour le Nouveau Front populaire, la priorité est d'abroger la loi immigration. Mais aussi, autoriser les demandeurs d'asile à travailler et créer un statut de déplacé climatique. "On peine encore à savoir ce que serait un déplacé climatique", commente Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences-Po. Chez Renaissance, l'objectif affiché, c'est de réduire l'immigration illégale. Le 12 juin dernier, Emmanuel Macron dit vouloir renforcer le contrôle des mineurs non-accompagnés, qu'il considère comme un problème de sécurité. Quant aux Républicains, leur programme est incomplet, mais ils souhaitent durcir les conditions d'accès aux prestations sociales pour les étrangers en situation régulière. TF1 | Reportage E. Lefebvre, N. Martineau, A. Dubail