Immigration : que dit le projet de loi ?

Première piste : plus de contrôles. En 2021, 122 000 personnes ont été interdites de territoire français, mais combien sont parties ? Il est impossible de le savoir. La proposition du gouvernement est de les inscrire dans les fichiers des personnes recherchées. Au passage à la douane, leur départ sera enregistré. Et pour ceux qui restent, les aides sociales comme le RSA ou les APL seront automatiquement coupés, même chose pour les logements sociaux. Autre changement : pour les titres de séjour valable plusieurs années, un examen de Français sera obligatoire comme c’est déjà le cas pour l’obtention de la nationalité française, avec des épreuves écrites et orales. Un nouveau titre de séjour pourrait aussi être créé avec la mention “métiers en tension”. Dans l’objectif d’en finir avec le travail illégal dans le secteur en manque de main-d’œuvre comme la restauration ou le bâtiment. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Gery