Immigration : que peut changer la loi ?

Éloigner plus d’étrangers sans-papiers plus rapidement, voilà la promesse du gouvernement, qui veut faciliter les expulsions. Quand il y a un risque de trouble public, l'État pourra prononcer plus facilement des mesures d’éloignement contre certains étrangers jusqu’à la protéger. La loi permettrait de régulariser des travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension en créant un nouveau titre de séjour. C’est une demande de nombreux secteurs, comme la restauration. Quatorze employés viennent de l’étranger dans le restaurant que nous avons interviewé. Un n’a toujours pas de papier, mais cette main d'œuvre est indispensable, assure le patron. La Droite refuse ces régularisations. Le gouvernement envisage donc de renégocier cette mesure. Les sénateurs ont ajouté au texte une restriction de l’aide médicale d’État qui permet de rembourser les soins des étrangers clandestins, sous certaines conditions. TF1 | Reportage B. Augey, L. Zajdela, A. Janon