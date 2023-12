Immigration : un tournant dans le quinquennat ?

Ce soir du mardi 19 décembre, à l'Élysée, les présidents de groupes et les chefs de parti de la majorité ont demandé une audience à Emmanuel Macron. La réunion a été décrétée en urgence, car ces dernières heures, des tensions extrêmes ont plongé la majorité dans une crise inédite. Quelques ministres menacent de démissionner. Plusieurs dizaines de députés macronistes de s'abstenir, voire de voter contre le texte. Pour certains, les compromis sont allés trop loin. Ce qui crispe particulièrement les députés, c'est la pression exercée par le Rassemblement national et ce symbole qui l'agite. "On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national puisque est inscrite maintenant dans cette loi la priorité nationale", a déclaré Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. La gauche, elle, fulmine, elle est scandalisée par l'attitude, selon elle, d'une Première ministre autoproclamée de gauche lors de sa nomination. L'issue du vote à l'Assemblée nationale, ce soir, n'a jamais été aussi incertaine. TF1 | Reportage A. Tassin, J. F. Jouanne