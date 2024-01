Immobilier : ces villes où les prix continuent de grimper

Clément vient d'acheter une maison, 200 000 euros pour 100 mètres carrés, en plein centre-ville du Mans. Ce sont des prix abordables, bien moins chers que dans les grandes villes voisines. Un centre-ville dynamique, et Paris à une heure de TGV, voilà pourquoi au Mans, le marché de l'immobilier ne connaît pas la crise. Les prix ont même grimpé en 2023, plus 7 % en un an. Les quartiers les plus prisés sont ceux qui sont proches de la gare. En vente depuis peu, il y a une maison de 120 mètres carrés à 230 000 euros. Les clients visés sont ceux qui habitent Paris, Tours ou Nantes et qui pensent à quitter leur ville, trop chère, pour enfin pouvoir acheter. Pas assez de logements disponibles, cela fait aussi grimper les prix. Ce qui se passe au Mans se passe aussi dans d'autres villes moyennes, comme Bourges et Châteauroux, plus 10 % d'augmentation en un an. Moins surprenant, les prix continuent d'augmenter sur le littoral : la Seyne-sur-Mer, plus 10 %, La Ciotat, plus 9 %. La plus forte hausse, c'est le Havre, plus 15 %. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, K. Jinlack, B. Chastagner