Immobilier : ces villes où les prix ont flambé

Laurent Bouly est le gérant de l'agence immobilière Nestenn à Angers. Il n'a pas le temps de s'ennuyer, car les clients défilent chez lui pour trouver le Graal, une grande maison avec jardin. Cet agent angevins nous a expliqué qu'en fin 2019, pour une maison de 400m² de jardin, 125m² habitable, trois chambres et d'un garage, le budget moyen était de 225 000 euros. Aujourd'hui, avec la même somme, c'est une autre histoire. Vous allez avoir 90m² avec jardin de même taille. C'est quasiment le même endroit, sauf que celui-ci est tout à rénover. Dans ce cas, il faut aller sur un budget à 300 000 euros. En seulement deux ans, le prix du mètre-carré a considérablement augmenté. Par conséquent, les acheteurs doivent réduire leur surface pour le même budget. C'est du jamais-vu à Angers. Les biens immobiliers disponibles sont rares. Et dès que certains se libèrent, ils partent en moins de 24 heures. La raison, l'arrivée des Franciliens au pouvoir d'achat important, mais ils ne sont pas les seuls à plébisciter la cité angevine. En effet, selon Christophe Béchu, maire d'Angers, de plus en plus de Nantais ou des Rennais font le choix d'Angers. Depuis deux ou trois ans, ils quittent des villes d'une plus grande taille pour aller dans une catégorie de ville à taille humaine. Autre atout, la proximité avec la capitale qui se trouve à une heure et trente minutes de TGV. Une autre ville de même taille, mais cette fois à l'Est, est aussi proche de Paris, Reims. Les prix y ont également grimpé même pour des appartements, à deux pas de la gare. Ainsi, dans certaines villes, les prix ont flambé alors qu'ils ont stagné dans d'autres agglomérations, à l'exemple de Saint-Étienne, Montpellier ou encore Nantes. Et puis enfin, dans les villes comme Marseille ou Lyon, avec le même budget, les particuliers peuvent s'offrir quelques mètres-carrés supplémentaires. T F1 | Reportage A. Barth, F.C. Géroult, M. Basma.