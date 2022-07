Immobilier : de plus en plus difficile d’acheter

Aimé Normant ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Cette jeune fonctionnaire primo-accédant sollicite sa banque il y a un an pour acheter une maison. Il n'y avait pas eu de problème répond le banquier à cette époque. Un an plus tard, le temps de trouver la maison, elle sollicite sa banque à nouveau, et cette fois-ci, son prêt n'est pas accordé, alors qu'il s'agit du même dossier. Obtenir un prêt immobilier est donc devenu pour certains un parcours du combattant, comme pour les primo-accédants. C'est le cas aussi par exemple d'un jeune couple en CDD, sans apport. "La précarité d'un contrat à durée déterminée, un emploi assez récent, un apport insuffisant, les banquiers, lorsque vous allez le voir et vous dites "je n'ai pas d'apport", le dossier ne passe pas", confirme Philippe Descampiaux, dirigeant de l'agence immobilière "Citya Descampiaux" à Lille (Nord). Ce mercredi, Clara Aligot visite cet appartement de 68 m2. Il coûte 245 000 euros. Elle a obtenu son prêt mais avec un taux de 1,8 %. Il était de 1,3 % au mois d'avril. Alors, elle va acheter moins cher, donc un appartement un peu plus petit ou elle va changer des secteur. Mais il y a une bonne nouvelle : la baisse des prix de l'immobilier. Après des années de forte hausse, c'est le système des vases communicants. Quand les taux augmentent, les prix baissent. Comme l'explique Valérie Saouzanet, courtière en immobilier à la centrale de financement à Brest (Finistère). Les taux vont quand même continuer à grimper. TF1 | Reportage S. Hembert, P. Geli