Immobilier : des chantiers et des entreprises à l'arrêt

De son entreprise de maçonnerie, il ne lui reste que ses deux camions. Samuel Migné est l'un des rares à accepter de témoigner dans sa profession. Son entreprise était un sous-traitant de promoteur immobilier et avec l'inflation, il s'est retrouvé étouffé. Le mois de septembre 2023, il a mis la clé sous la porte et a licencié quatre de ses salariés. Au prix des matériaux, s'ajoute aujourd'hui l'arrêt brutal des chantiers de construction de logements neufs. En Loire-Atlantique, Pascal Enard, gérant d'une entreprise de BTP, emploie 47 personnes. Pour conclure correctement l’année, il lui manque encore deux chantiers de construction d'immeubles. L'entreprise s'est déjà séparée d'une dizaine d'intérimaires et ceux qui sont encore employés, comme Cyril Lemoine, grutier, ont des contrats plus courts. En 2023, en métropole, les demandes de permis de construire ont chuté de 30%. Valérie Déveaux, présidente de la Fédération française du bâtiment de Loire-Atlantique, appelle à renoncer au marché immobilier. La Fédération annonce déjà une situation de crise pour le secteur de la construction de logements neufs. TF1 | Reportage M. Monnier, N. Hesse, F. Bourdillon