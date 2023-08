Immobilier : les taux de crédit vont-ils atteindre les 5% d'ici à la fin de l'année ?

Un seuil symbolique vient d'être franchi sur le marché de l'immobilier. Certains prêts sont désormais accordés avec un taux d'emprunt de plus de 5%. Du coup, il est de moins en moins facile d'obtenir un crédit. Hélène, aide à domicile à Sète (Hérault), souhaite justement acquérir l'appartement de ses rêves. Pour cela, cette mère célibataire doit emprunter 82.000 euros sur 20 ans et il lui a fallu beaucoup de patience pour arriver à ses fins. Jean-Paul Berthouly, directeur de l'agence "VousFinancer" le confirme : "Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé", lance-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Hélène a dû batailler pendant un an et demi. "J'ai présenté mon dossier à plusieurs banques et je n'ai eu que des refus, voire aucune réponse", dit-elle. Son problème, comme pour beaucoup de Français, c'est le fameux taux d'usure. Il s'agit du taux maximum auquel les banques peuvent accorder un crédit. "Le taux d'usure pour le mois d'août imposé, c'est 5,33%. Le dossier de madame aujourd'hui passe à 5,32%. Comme quoi, un dossier, même bien préparé, bien travaillé, on passe quand même juste", explique Jean-Paul Berthouly. Une situation qui s'explique par l'envolée des taux. En deux ans, ils sont passés de plus d'1% à 3,85%. Et cela change beaucoup de choses. Un ménage qui pouvait emprunter 100.000 euros en 2021 ne peut plus emprunter que 72.500 euros en 2023, avec le même dossier.