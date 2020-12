Immobilier : des prix toujours à la hausse

Depuis cet été, Johan Di Franco a visité des maisons à acheter à proximité de Nantes. Au début, il ciblait les centre-villes, mais n'a rien trouvé dans son budget de 180 000 euros. Il s'est donc rabattu sur la périphérie, à une vingtaine de kilomètres. Comme lui, nombreux acquéreurs revoient leurs acquisitions à la baisse. "C'est beaucoup plus compliqué d'emprunter aujourd'hui surtout quand on est, par exemple, primo-accédant. Et les gens sont beaucoup plus frileux aussi pour leur emprunt. Ils ne savent pas malheureusement ce qui va se passer demain", avance Déborah Baudry, un agent immobilier. Mais ce sont surtout les prix qui ont continué d'augmenter de près de 5% cette année 2020, et ce, malgré la crise sanitaire. Pour un même budget, les acquéreurs ont dû faire des concessions. L'autre tendance pour cette année, confinement et télétravail obligent, c'est la ruée vers les maisons individuelles. C'est le cas pour Laurent Bensimon, chef d'entreprise, qui a toujours vécu en appartement en banlieue parisienne. Actuellement, il cherche de l'espace.