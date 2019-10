Immobilier : des propriétaires de plus en plus jeunes

Trente-deux ans, c'est l'âge moyen des primo-accédants, autrement dit les personnes qui achètent leur tout premier bien immobilier. Si les taux incroyablement bas incitent à acheter, les prix de l'immobilier ont, eux aussi, beaucoup grimpé. Mais il n'y a pourtant pas de quoi décourager celles et ceux qui ne veulent plus dépenser des fonds dans un loyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.