Immobilier : Dijon, une ville de plus en plus attractive

Après plus de vingt ans en région parisienne, le couple et leurs deux enfants ont souhaité changer de rythme. Selon eux, Dijon présente tous les avantages. Des atouts qui séduisent de plus en plus de personnes. La métropole gagne entre 800 et 1 000 habitants tous les ans. La demande est aujourd'hui encore plus forte. Résultat : les prix des appartements ont bondi, + 6,2% en un an. C'est la plus forte progression parmi les capitales régionales. Mais les prix au m² restent toujours moins élevés que dans les grandes villes. Cette agence a vu arriver une nouvelle clientèle. En plus des particuliers, la métropole de Dijon séduit aussi les entreprises. Dans ce site industriel, un groupement de pharmaciens basés à Paris va implanter son quatrième entrepôt logistique. Pour la société, la ville est une localisation stratégique. La métropole mise sur ses zones en périphérie pour se développer, mais elle investit aussi le centre-ville. Le chantier de la cité gastronomique devrait se terminer à la fin de l'année. Un complexe gigantesque au cœur de la ville : 600 logements, des commerces, un cinéma et quatre restaurants. Le maire de Dijon compte en partie sur l'attractivité crée par de tels projets pour faire grossir sa population. Mais cette politique urbaine ne fait pas l'unanimité. Des habitants se mobilisent contre la construction de grands ensembles immobiliers. Ils réclament un changement de logique. À l'avenir, Dijon veut éviter de coloniser les terres agricoles. L'enjeu pour la ville sera de trouver le moyen de se développer dans un espace limité.