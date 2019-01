Immobilier : emprunter sans apport, c'est possible !

Les taux de crédit immobilier sont au plus bas depuis des décennies, ils ont diminué de moitié en cinq ans. Ce qui rend l'achat d'une maison ou d'un appartement beaucoup plus accessible, même avec des moyens très limités. Depuis quatre ans, le nombre de prêts accordés sans apport a doublé dans notre pays, il est passé de 7 à 15%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.