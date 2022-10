Immobilier : emprunter est de plus en plus dur

Devenir propriétaire, Axel Lopez a bien cru ne jamais y arriver. Il est pourtant en CDI et gagne 1 750 euros par mois. Il dispose aussi un apport de 20 000 euros pour s'offrir un deux-pièces. Avec une superficie de 43 m², la maison coûte 140 000 euros. Une somme qu'il n'a pas. Il doit donc l'emprunter. C'est le début des ennuis. Alors, il lui aura fallu trois mois de recherche et l'aide d'un spécialiste pour enfin trouver une banque qui accepte de financer son crédit. Et ce n'est pas une surprise pour Pierre Lebrossé, courtier en prêt immobilier, qui voit le nombre de refus se multiplier. Acheter une maison ou un appartement est donc devenu un parcours du combattant. D'après Sandrine Allonier, porte-parole de "Vousfinancer", le vrai problème, c'est qu'"il faut globalement être en CDI, avoir au minimum 10 % d'apport personnel, bénéficier de revenu suffisant pour ne pas avoir un endettement trop élevé, et également être jeune et en bonne santé". Le taux d'usure, au-delà duquel une banque ne peut pas prêter d'argent, se rapproche du taux d'intérêt. En rajoutant le montant de l'assurance, les courbes peuvent se croiser. Alors, les dossiers sont donc refusés. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Fourcade, K. Betun