Immobilier : et si c'était le bon moment pour acheter ?

Dans quelques jours, Grégory deviendra propriétaire d'une maison flamande, construite dans les années 1930. En quelques mois, son prix est passé de 125 000 euros à 95 000 euros, une baisse de 30 000 euros. Des baisses de prix nécessaires pour faire revenir des acheteurs, qui n'avaient pas les moyens il y a quelques mois. Dans le pays, le prix des logements anciens continue de baisser. À moins 5,3% à Lille et Paris, et moins 7,3% à Lyon. Dans le même temps, les taux d'emprunt bancaire qui ne cessaient d'augmenter, stagnent aujourd'hui autour de 4%. La période serait-elle donc propice pour acheter ? Le prix d'un appartement a baissé de 10%. En un mois, les visites ont doublé. "C'est le moment d'acheter, car nous avons revu notre estimation à la baisse ces derniers temps. Comme le marché est un peu plus défavorable au vendeur, les acquéreurs sont plus forts lors des négociations", explique Aurore Demarets, conseillère immobilière à l'agence "Citya" Descampiaux. Sans compter qu'en hiver, les acheteurs sont moins nombreux. Au printemps, la concurrence est plus rude. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman