Immobilier : faut-il se dépêcher d'acheter ?

Un deux pièces de 42 mètres-carrées en plein centre-ville. Un coup de cœur pour Zerena . Elle doit emprunter 30 000 euros pour l’acheter. À chaque fois que les taux de crédit augmentent, elle perd de l’argent. Elle est donc pressée de signer. Pour cette experte, c’est le bon moment pour acheter. Les taux de crédit sont encore bas : 1% en moyenne sur 20 ans. Mais tout indique que cela devrait évoluer à la hausse. Côté promoteur, l’augmentation des taux tombe mal aussi. Le prix des appartements neufs va augmenter dans les prochains mois. En cause : le coût des matières premières : plus 100 % pour le bois, plus 80 % pour le PVC. Alors que la vente de logement neuf a déjà diminué de plus de 12 % en deux ans. T F1 | Reportage L. Romanens, A. Hanout, C. Nieulac