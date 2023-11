Immobilier : le viager n'a jamais été en aussi bonne santé

André, 84 ans, ne quitterait son logement pour rien au monde. Et cela tombe bien, il est certain de pouvoir y rester jusqu’à la fin de ses jours, car il l’a vendu en viager. L’acheteur lui a donné une somme de départ, appelée bouquet, d’une valeur de 5 000 euros. Il lui verse également une rente, chaque mois, de 574 euros jusqu’à la fin de ses jours. Ensuite, l’acheteur peut récupérer le logement pour un montant final, en moyenne, 40% inférieur au prix du marché. Ce retraité n’a pas de descendance. Cette vente en viager lui offre une vie confortable. Ces transactions immobilières, autrefois mal vues, sont en constante hausse, plus 6% par an. C’est le cas d’une maison à Saint-Cyprien, elle est en vente pour 450 euros par mois, et un bouquet de 50 000 euros. C’est deux fois moins que sa valeur sur le marché classique, grâce à un décompte basé sur l'espérance de vie de l’occupant. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier